Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова считает, что не стоит придираться к китайским фигуристам с плюшевой ракетой

Тарасова считает, что не стоит придираться к китайским фигуристам с плюшевой ракетой
Татьяна Тарасова.
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не стоит поднимать шум вокруг китайских фигуристов, которые были замечены с игрушечными ракетами на этапе Гран-при. Международный союз конькобежцев (ISU) ведёт расследование по данному инциденту.

Во время трансляции этапа Гран-при ISU Цзюньфэй Жэнь и Син Цзянин сидели в зоне ожидания с большой игрушкой в форме ракеты с надписью DF-61.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
25 октября 2025, суббота. 09:30 МСК
Окончено

«Может, они рекламировали свою ракету. Если мы уже к китайцам будем придираться, вообще одни будем жить. Оставьте хоть китайцев в покое», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

На втором этапе Гран-при в Чунцине (Китай) Цзюньфэй Жэнь и Син Цзянин заняли восьмое место из десяти в танцах на льду, соревнования выиграли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США.

Материалы по теме
ISU проведёт расследование из-за плюшевой ракеты китайских фигуристов на Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android