Тарасова считает, что не стоит придираться к китайским фигуристам с плюшевой ракетой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не стоит поднимать шум вокруг китайских фигуристов, которые были замечены с игрушечными ракетами на этапе Гран-при. Международный союз конькобежцев (ISU) ведёт расследование по данному инциденту.

Во время трансляции этапа Гран-при ISU Цзюньфэй Жэнь и Син Цзянин сидели в зоне ожидания с большой игрушкой в форме ракеты с надписью DF-61.

«Может, они рекламировали свою ракету. Если мы уже к китайцам будем придираться, вообще одни будем жить. Оставьте хоть китайцев в покое», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

На втором этапе Гран-при в Чунцине (Китай) Цзюньфэй Жэнь и Син Цзянин заняли восьмое место из десяти в танцах на льду, соревнования выиграли Мэдисон Чок и Эван Бэйтс из США.