Инстасамка объяснила, почему запретила Медведевой публиковать её интервью

Российская поп-певица, рэп-исполнительница Дарья Еропкина, известная под псевдонимом Инстасамка, объяснила, почему запретила двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой публиковать её интервью. Она отметила, что проблема заключается в команде известной фигуристки, которая работает над её шоу «БеС комментариев».

«Женя Медведева – прекрасная девушка с прекрасным бэкграундом, мне очень нравится её карьера и то, как она себя подаёт. Это большой труд. К Жене у меня нет вопросов, но к её команде парочка вопросов есть. Получилось так, что меня спрашивали о том, что мы уже тысячу раз обсуждали. Мне этот выпуск показался душным, пыльным, ни о чём. Я всё это уже тысячу раз обсуждала.

И да, я попросила Женю не выпускать это интервью, но предложила снять ещё одно или сделать коллаборацию в другом формате. На это её команда мне ответила: «Женя заработала свою репутацию честным трудом, а не грязным хайпом, как вы». Тогда подумала: «Вы же сами меня позвали обсуждать самые грязные вопросы. А теперь говорите такое…» В общем, у нас случился дисконнект. С Женей я готова снять ещё одно интервью, когда она поменяет свою команду», – сказала Инстасамка на YouTube-канале Ксении Собчак.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Сейчас Евгения ведёт активную жизнь в медиапространстве: у неё есть личный YouTube-канал, где фигуристка берёт интервью у звёздных гостей.