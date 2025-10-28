Жулин считает, что выступление Петросян в Магнитогорске слабее олимпийской квалификации

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин оценил выступление двукратной чемпионки России Аделии Петросян на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка набрала 223,00 балла за обе программы и стала победительницей соревнований.

«Она откатала слабее, чем в Китае, но это часть подготовки. Такие старты нужны, чтобы спортсмены не расслаблялись. Сейчас уровень оценок более приземлённый, нужно, чтобы все понимали, что просто никому не будет. Строгие оценки показывают, чтобы показать ребятам, что им есть над чем работать, в том числе и Аделии», — приводит слова Жулина «Советский спорт».

В сентябре 2025 года Петросян выиграла квалификационный турнир в Пекине и получила квоту для участия в Олимпиаде в Милане. Однако для полного допуска на Игры фигуристке предстоит пройти дополнительную проверку.