Фигурное катание

Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске
Алиса Двоеглазова.
Второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию в категории «Мастера спорта» пройдёт со 2 по 3 ноября в Красноярске. Турнир состоится в четырёх дисциплинах: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду и парное катание. Соревнования примет ледовый дворец «Кристалл Арена».

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске:

2 ноября, воскресенье

10:15 – танцы на льду, ритм-танец
12:00 – женщины, короткая программа
13:45 – мужчины, короткая программа
15:30 – пары, короткая программа

3 ноября, понедельник

10:00 – танцы на льду, произвольный танец
11:45 – женщины, произвольная программа
13:45 – мужчины, произвольная программа
15:45 – пары, произвольная программа

Время начала соревнований – московское.

