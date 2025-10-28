Скидки
Алёна Косторная восстановила двойной аксель через месяц после рождения ребёнка

Чемпионка Европы — 2020 в одиночном катании Алёна Косторная в социальных сетях опубликовала видео, где показала, что восстановила двойной аксель. Спортсменка выполнила элемент вместе со своим мужем и партнёром Георгием Куницей.

«2А есть. Начали вспоминать программы. Даже не знаю, чему я рада больше», — подписала видео Косторная.

Косторная и Куница поженились летом 2023 года. 29 сентября этого года у пары родился сын, которого назвали Дмитрием.

22-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.

