Ксения Синицына: пять четверных, как это делала Трусова, я не прыгну никогда в жизни

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, что никогда не сможет прыгнуть пять четверных, как серебряный призёр олимпиады 2022 года Александра Трусова.

— Наверное, можно сказать, что вам точно так же не повезло оказаться на льду одновременно со знаменитым трио «Хрустального» — Косторной, Трусовой и Щербаковой. Когда соревновались с этими фигуристками, не возникало ощущения, что есть они и есть все остальные?
— Для меня фигурное катание всегда было прежде всего возможностью показать людям какое-то собственное творчество, доставить удовольствие зрителям. При этом меня меньше всего волновало, что меня начнут с кем-то сравнивать. Понятно, что пять четверных, как это делала Трусова, я не прыгну никогда в жизни, но можно ведь придумать интересное вращение, запомниться интересными постановками, какими-то фишечками, сделать спираль ультракласса.

— То есть задача во что бы то ни стало зацепиться за пьедестал вообще никогда не становилась для вас самоцелью?
— Нет. Даже в этом сезоне, когда я заняла на чемпионате Москвы первое место и получила призовой сертификат, это был просто приятный бонус, — приводит слова Синицыной RT.

