Загитова посетила встречу Минниханова с представителями «Землячества Татарстана»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова посетила встречу главы Республики Татарстан Рустама Минниханова с представителями «Землячества Татарстана» в Москве.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Сегодня состоялась встреча раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с представителями «Землячества Татарстана» в Москве.

Искренне благодарю за приглашение на это знаковое мероприятие, посвящённое обсуждению перспектив развития республики и укреплению связей с татарской диаспорой в столице.

Особую признательность выражаю за всестороннюю поддержку, оказываемую спорту, творчеству и искусству», – написала Загитова в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).