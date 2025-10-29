Скидки
«Подход у каждой страны свой». Жулин сравнил судейство в России и США

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин сравнил работу судей в России и США.

«Я вижу, например, на этапах в той же Америке, где катаются американцы, им баллы ставят огромные. У нас наоборот, мы выступаем за то, чтобы не расхолаживать спортсменов. Правильно это или нет, сказать сложно. Мне кажется, подход у каждой страны свой», — сказал Жулин в интервью «Советскому спорту».

Напомним, на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске у женщин победила Аделия Петросян, набрав 223 балла в общем зачёте. У мужчин лучшим стал Марк Кондратюк, набравший 260,42 балла.

