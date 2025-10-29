Скидки
«Волновались до дрожи в ногах». Коломенская и Фролов — о старте сезона

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, высказались о старте сезона.

— Как вам выступать в Петербурге? Как оцениваете первый старт сезона?
Коломенская: Было очень волнительно, могу сказать за себя, я очень волновалась, когда выходила на ритм-танец, даже тряслись ноги. Очень переживала, потому что последние три года наш сезон начинался с контрольных прокатов, мы получали отдачу от специалистов, понимали, чего ждать от стартов, а сейчас этого не было, и мы выходили как будто бы с чистого листа.

Фролов: Здесь ещё играет роль, что мы сменили тренерский штаб, не хотелось подвести тренеров. Я тоже волновался, но дрожи в ногах не было, я больше был сфокусирован на элементах, и поэтому, возможно, всё выглядело так, что я эмоционально немного потух. Ещё отразилась ошибка с музыкой в первый день соревнований, Аня скинула не тот трек, это немного выбило нас из колеи и не получилось показать ритм-танец в полном объёме, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

