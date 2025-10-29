«Один из лучших катков». Коломенская и Фролов — о переходе к Крыловой

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, рассказали о переходе на новый каток.
Фролов: У меня трудное межсезонье было одну неделю, когда велись переговоры, а потом после перехода не было никаких сложностей. Анжелика Алексеевна Крылова нас очень тепло приняла, к тому же со всеми ребятами мы уже были знакомы и нам не трудно было влиться в новый коллектив. Нравится атмосфера, потому что на льду всегда происходит в хорошем смысле какая-то суета, тебя это подстёгивает работать. Например, когда ребята что-то проехали и ты тоже хочешь что-то хорошее показать. Сами «Лужники» тоже прекрасное место.
Коломенская: Да, очень там хорошо, классные условия.
Фролов: Много кафешек там…
Коломенская: Это он говорит про автомат «Вкусвила», он дальше него никуда не ходит.
Фролов: Я вообще-то ходил на завтрак.
Коломенская: Когда? Я такого не помню.
Фролов: Ну там был один разочек, время скоротать.
Коломенская: В целом это очень классный каток, один из лучших, нам очень повезло, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.