Фролов — о Гран-при: казалось, что катаюсь как говно

Российские фигуристы Анна Коломенская и Артём Фролов, выступающие в танцах на льду, оценили свой прокат на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Фролов: После финала Гран-при России было тяжело в себя прийти, не знаю, наверное это какое-то эмоциональное выгорание, мне ничего не хотелось делать вообще, я выходил на лёд и мне казалось, что я как говно катаюсь, хотя делал я всё как обычно, но мне казалось, что что-то идёт не так. Мне кажется, переход пошёл нам на пользу, я как-то нашёл в себе внутренний покой и всё более-менее начало устаканиваться. Нам было очень интересно тренироваться в процессе.

Коломенская: Да, мы прямо не замечали как проходит лёд

Фролов: Мы много обсуждали как будут складываться постановки, как мы должны раскатываться, это очень интересно, как глоток свежего воздуха, это и вернуло нам мотивацию, под конец межсезонья уже очень хотелось поехать на соревнования, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.