Коломенская: вернуться на лёд заставил Артём Фролов

Российская фигуристка Анна Коломенская рассказала, как партнёр Артём Фролов помог ей возобновить спортивную карьеру.

Коломенская: Было много причин, я не хочу опубличивать это, но в общем в течение всего прошлого сезона я ощущала себя в каком-то безвыходном положении. Я могу сказать, что я очень долго обдумывала то решение, но мы оба ни о чём не жалеем, рады, что эти трудности привели нас туда, где мы сейчас, надеемся, что нас это приведёт к чему-то более хорошему.

— Что заставило вернуться?
Коломенская: Это всё Артём, его заслуга, к другому партнёру я бы не вернулась, — сказала Коломенская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

