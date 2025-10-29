Фигуристка Коломенская рассказала о практике в политической журналистике

Российская фигуристка Анна Коломенская, выступающая в паре с Артёмом Фроловым, рассказала о практике в политической журналистике.

— Я не знаю, как мне удаётся всё совмещать. В том году, видимо, из-за того, что был ещё первый курс, у нас тренировки были ранние, мы заканчивали в час дня, и я успевала ходить на пары, мне тяжело это давалось, но мне нравилось учиться. Мне и сейчас нравится, но за первый месяц учёбы я в университете была два раза: первый – оплачивала обучение, второй – забирала чеки. В основном, когда мы приходим с тренировки, я вечером что-то почитаю, поделаю что-то по учёбе.

Летом вообще было ужасно, потому что у нас было всего три недели отдыха, и в это время у меня была сессия, я не вывозила. Ещё летом я работала, хочу похвастаться, я прошла летом практику в «Коммерсанте», в отделе политики. Мою статью даже публиковали на сайте и в газете, там прямо подписано моё авторство. Когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, то тебя вообще на всё хватит.

— Планируешь также в дальнейшем работать в политической журналистике?

— Посмотрим, пока не могу сказать точно, — сказала Коломенская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.