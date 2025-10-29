Базин — о Кагановской и Некрасове: оценки оправданны, не заоблачные, как у Сизерона

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин, ранее выступавший со своей партнёршей Елизаветой Худайбердиевой, высказался о прогрессе победителей финала Гран-при России Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«У этой пары очень хорошо отточены и исполнены все элементы. Их фишка – идеально сделанные элементы, GOE, которые ставятся, полностью оправданны. Быстрые параллельные твизлы. За исключением косяков и ошибок, идеальные поддержки – в музыку, всё чётко, заход, выезд, внутри программы, быстро.

Максим очень техничен касательно постановки ноги на лёд для исполнения поворотов. Никаких у меня не было вопросов. В коротком танце они получили то, на что накатали: 74 балла с условием сорванной поддержки. Набрали бы они 80-81 балл. Сравниваем с международными стартами – много кто там набирает 80-81. Откатали произволку и были лучшими на этапе. У них был день огорчения, после ритмического танца они были заряжены, и этот нерв сохранился, они его пронесли в произволку. Выиграли у самих себя, показали лучшее катание.

Может быть, на старте сезона можно было и придержать пока оценки. Но это не заоблачные оценки, заоблачные – у Сизерона. Где Сизерон и где они. Не так далеко? Я привёл пример, какие могут быть оценки. Мы ещё и внутри страны соревнуемся. А если брать внутри этого старта – соперников у него не было, с ними никто не соревновался в произвольном танце. Почему они не могут набрать такие баллы? Они могут их набрать, но будут ли они объективны по отношению к общей системе – вот это вопрос.

Но как мы видим, объективности и в международных танцах нет, нет чёткого выстраивания. Первый Гран-при показал, что всем решили подопустить оценки. Но в момент, когда нужно кого-то поднять, сделать перестановку – от этого правила отказываются», – приводит слова Базина в подкасте «Кваксель».

Ранее Кагановская и Некрасов победили на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.