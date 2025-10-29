Скидки
Базин — о продолжении карьеры: была бы интересна работа в ISU, начал учить английский

Чемпион России в танцах на льду Егор Базин, ранее выступавший со своей партнёршей Елизаветой Худайбердиевой, рассказал, как видит своё продолжение карьеры. Ранее в межсезонье пара завершила спортивную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

«Я сдал экзамены на технического специалиста, судил на региональных соревнованиях. Мне не приходится идти на сделку с совестью, как судьям, в моём случае правила более строгие. Расти дальше в этой стезе, работать в ISU? Отчасти я поэтому и начал заниматься английским последние полгода — была бы интересна такая работа. Я не загадываю, но предупреждён — вооружён, можно идти в эту сторону. Занимаюсь с репетитором, но пока я на уровне чуть лучшем, чем «лет ми спик форм май харт», – приводит слова Базина «Кваксель».

После окончания карьеры Елизавета начала работать в ФФККР в качестве старшего тренера юниорской сборной России по фигурному катанию.

