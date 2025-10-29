Скидки
В ноябре возобновятся слушания по делу о лишении гражданства Литвы фигуристки Дробязко

Комментарии

Региональный административный суд Литвы возобновит слушания дела о лишении литовского гражданства фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию. Дробязко лишили литовского гражданства в 2023 году из-за выступлений на шоу Татьяны Навки.

«Дело будет рассматриваться на публичном заседании в рамках упрощенного производства 26 ноября», — сообщили в суде.

9 октября Конституционный суд Литвы вынес постановление о том, что президент Литвы не нарушил конституцию, лишив фигуристку гражданства. Коллизия была связана с тем, имел ли право глава государства лишать Дробязко гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения его же именным декретом.

