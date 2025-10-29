«Похоже, Мише достался мой характер». Трусова показала новые милые фото с сыном

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась новыми фотографиями со своим сыном Михаилом. Почти три месяца назад фигуристка и её муж, вице-чемпион России Макар Игнатов, стали родителями.

«Для меня это удивительно, но Миша уже показывает свой характер! Он едва научился держать голову, но при этом ясно дает нам с Макаром понять, что ему нравится, а что нет. И похоже, что характер ему достался мой. Иногда я будто в маленькое зеркало смотрю», – написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын.