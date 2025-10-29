Известны участники этапа Гран-при в Казани, где выступят Мишина/Галлямов, Дикиджи и другие

Стал известен предварительный частичный список участников этапа Гран-при России, который пройдёт в период с 8 по 9 ноября в Казани.
Среди заявленных спортсменов уже значатся следующие участники:
Мужское одиночное катание — Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.
Женское одиночное катание — Дина Хуснутдинова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Софья Муравьёва, Анна Фролова.
Спортивные пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова и Даниль Галимов.
Напомним, на этом этапе не будет представлено танцевальных дуэтов.
До этапа в Казани, в период с 3 по 4 ноября, пройдёт второй этап Гран-при России в Красноярске.