Илья Малинин начал сотрудничество с брендом Coca-Cola на олимпийский сезон

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин начал сотрудничество с известным брендом Coca-Cola на будущий, 2026 год. Отметим, что компания является амбассадором будущих Олимпийских игр в Милане.

Илья Малинин является главным претендентом на золото Игр-2026. Ранее он выиграл первый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп и «привёз» занявшему второе место французу Адаму Сяо Хим Фа более 40 баллов.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.