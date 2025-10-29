Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин начал сотрудничество с брендом Coca-Cola на олимпийский сезон

Илья Малинин начал сотрудничество с брендом Coca-Cola на олимпийский сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин начал сотрудничество с известным брендом Coca-Cola на будущий, 2026 год. Отметим, что компания является амбассадором будущих Олимпийских игр в Милане.

Илья Малинин является главным претендентом на золото Игр-2026. Ранее он выиграл первый этап серии Гран-при ISU сезона-2025/2026, который прошёл во французском городе Анже. За две программы фигурист получил 321 балл. Он исполнил четыре четверных прыжка — флип, два лутца, тулуп и «привёз» занявшему второе место французу Адаму Сяо Хим Фа более 40 баллов.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Я съездила на Гран-при ISU в Анже! Удивили постоянная русская речь, Малинин и Сизерон
Я съездила на Гран-при ISU в Анже! Удивили постоянная русская речь, Малинин и Сизерон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android