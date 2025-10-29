Скидки
Косторная и Куница выложили фото сына в честь того, что ему исполнился один месяц

Чемпионка Европы Алёна Косторная и её муж Георгий Куница, с которым они вместе выступают в паре, впервые выложили фотографию своего новорождённого сына Дмитрия в честь того, что ему исполнился один месяц. Спортсмены стали родителями 29 сентября.

Фото: Личный архив Косторной

«Ровно месяц», — подписала снимок Алёна.

Косторная и Куница поженились летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.

22-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победительницей и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.

В скором времени Косторная и Куница планируют вернуться на старты в качестве спортивной пары.

