Журова: если количество допущенных русских не изменится, не надо показывать ОИ в России

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова ответила, нужно ли показывать на российских телевизионных каналах будущие зимние Олимпийские игры. По её словам, это зависит от количества российских спортсменов, которые будут допущены до участия в соревнованиях хотя бы в нейтральном статусе.

«Всё должно зависеть от допуска наших спортсменов. Может, те виды, где будут наши спортсмены, есть смысл показывать, а остальные – нет. В Америке, например, показывают только те моменты на соревнованиях, где выступают их спортсмены. Они считают, что это правильно: зачем тратить время и деньги.

Я понимаю, что в эти сроки собираются проводить нашу Спартакиаду. Так что эфирное время будет занято другим соревнованием. Надо показывать наши зимние Игры, чтобы люди с удовольствием их смотрели: биатлон, лыжи, фигурное катание. И все это будут смотреть с удовольствием.

Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране. Какой нам интерес от того, как другие выступают? Наши фигуристы? Там будет только два человека. Но все остальные сильнейшие будут здесь, в том числе пары. Пока наши будут отстаивать честь нейтрального статуса… Так что это непростой вопрос.

И что, людям смотреть Олимпиаду с не первыми номерами? Люди скажут: «Мы что, смотрим фурор иностранного спорта с недопуском наших и избиением младенцев?» Не думаю, что большинству людей это понравится. В любой стране трансляция Олимпиады нужна для того, чтобы показать, как наши выигрывают. Зачем нам смотреть, как выигрывают другие? В чём тут кайф?» – приводит слова Журовой Sport24.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.