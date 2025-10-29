Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, сколько заработают победители чемпионата России и финала Гран-при

Стало известно, сколько заработают победители чемпионата России и финала Гран-при
Комментарии

Стала известна сумма, которую заработают фигуристы, успешно выступившие на этапах Гран-при России, в финале Гран-при, а также на главном внутреннем старте — чемпионате России. По информации Metaratings, речь идёт о нынешнем олимпийском сезоне-2025/2026, а также о суммах, которые могут заработать спортсмены, занявшие места с первого по третье включительно.

Этапы Гран-при России:

  • победа – 500 тысяч рублей;
  • второе место – 300 тысяч рублей;
  • третье место – 200 тысяч рублей.

Финал Гран-при России:

  • победа – 1 млн рублей;
  • второе место – 750 тысяч рублей;
  • третье место – 500 тысяч рублей.

Чемпионат России:

  • победа – 2,5 млн рублей;
  • второе место – 2,5 млн рублей;
  • третье место – 1 млн рублей.
Материалы по теме
Петросян упала с четверного, но заочно выиграла у соперниц по международке. Как так?
Петросян упала с четверного, но заочно выиграла у соперниц по международке. Как так?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android