Стало известно, сколько заработают победители чемпионата России и финала Гран-при

Стала известна сумма, которую заработают фигуристы, успешно выступившие на этапах Гран-при России, в финале Гран-при, а также на главном внутреннем старте — чемпионате России. По информации Metaratings, речь идёт о нынешнем олимпийском сезоне-2025/2026, а также о суммах, которые могут заработать спортсмены, занявшие места с первого по третье включительно.

Этапы Гран-при России:

победа – 500 тысяч рублей;

второе место – 300 тысяч рублей;

третье место – 200 тысяч рублей.

Финал Гран-при России:

победа – 1 млн рублей;

второе место – 750 тысяч рублей;

третье место – 500 тысяч рублей.

Чемпионат России: