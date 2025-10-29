Стало известно, сколько заработают победители чемпионата России и финала Гран-при
Стала известна сумма, которую заработают фигуристы, успешно выступившие на этапах Гран-при России, в финале Гран-при, а также на главном внутреннем старте — чемпионате России. По информации Metaratings, речь идёт о нынешнем олимпийском сезоне-2025/2026, а также о суммах, которые могут заработать спортсмены, занявшие места с первого по третье включительно.
Этапы Гран-при России:
- победа – 500 тысяч рублей;
- второе место – 300 тысяч рублей;
- третье место – 200 тысяч рублей.
Финал Гран-при России:
- победа – 1 млн рублей;
- второе место – 750 тысяч рублей;
- третье место – 500 тысяч рублей.
Чемпионат России:
- победа – 2,5 млн рублей;
- второе место – 2,5 млн рублей;
- третье место – 1 млн рублей.
Материалы по теме
Комментарии