Тарасова об отказе от показа ОИ в России: будет значить, что бросили Петросян и Гуменника

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, нужно ли показывать на российских телевизионных каналах будущие зимние Олимпийские игры. По её словам, если мы откажемся от этого, то бросим своих спортсменов, в том числе двукратную чемпионку России Аделию Петросян и призёра национального первенства Петра Гуменника.

«Считаю, предстоящую Олимпиаду нужно показывать в России. Лично я обязательно посмотрю некоторые соревнования. Если Олимпиаду у нас не покажут, это будет значить, что мы просто бросили Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые будут там выступать. Да, большинство наших спортсменов несправедливо убрали с этих соревнований. Я испытываю физическую боль, когда думаю об этом. Никак не могу забыть об этом уродстве, которое совершили по отношению к нам. Несмотря на это, мы должны следить не только за теми соревнованиями, где мы участвуем, но и за теми, где нас нет. Всем это будет полезно, потому что скоро мы вернёмся, а знать своих соперников нужно обязательно», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.