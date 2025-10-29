Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова: если Загитова хочет тренировать детей, значит, она знает, что сможет их учить

Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, сможет ли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стать хорошим тренером. Напомним, в Казани сейчас строится дворец Загитовой, в котором детей будут обучать фигурному катанию. Сама Алина ранее заявляла, что не готова к тренерской деятельности, но в жизнь школы будет полностью внедрена.

— Я начала работать тренером в 19 лет, и не где-нибудь, а в сборной, поэтому я в неё верю, и, если ей очень хочется, надо пробовать. А почему нет? Если Алина хочет, значит, она знает, что сможет учить детей. Конечно, не административной работой заниматься, а тренерской.

— В фигурном катании работает тот же принцип, что и в футболе: не всегда хороший футболист — хороший тренер?
— Не знаю, что в футболе работает, но у нас так: те люди, которые хотели, они становились хорошими тренерами, — приводит слова Тарасовой Legalbet.

