Тарасова: если Загитова хочет тренировать детей, значит, она знает, что сможет их учить

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, сможет ли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стать хорошим тренером. Напомним, в Казани сейчас строится дворец Загитовой, в котором детей будут обучать фигурному катанию. Сама Алина ранее заявляла, что не готова к тренерской деятельности, но в жизнь школы будет полностью внедрена.

— Я начала работать тренером в 19 лет, и не где-нибудь, а в сборной, поэтому я в неё верю, и, если ей очень хочется, надо пробовать. А почему нет? Если Алина хочет, значит, она знает, что сможет учить детей. Конечно, не административной работой заниматься, а тренерской.

— В фигурном катании работает тот же принцип, что и в футболе: не всегда хороший футболист — хороший тренер?

— Не знаю, что в футболе работает, но у нас так: те люди, которые хотели, они становились хорошими тренерами, — приводит слова Тарасовой Legalbet.