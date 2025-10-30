Третий этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию пройдёт с 30 октября по 1 ноября в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена». Соревнования состоятся в четырёх дисциплинах: одиночное катание (девушки и юноши), танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске:

30 октября, четверг

13:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

15:45 – пары, КМС, короткая программа

31 октября, пятница

9:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

11:40 – пары, КМС, произвольная программа

13:10 – девушки, КМС, короткая программа

15:50 – юноши, КМС, короткая программа

1 ноября, суббота

8:45 – девушки, КМС, произвольная программа

11:45 – юноши, КМС, произвольная программа