Фигурное катание

Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске

Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске
Софья Дзепка.
Третий этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию пройдёт с 30 октября по 1 ноября в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена». Соревнования состоятся в четырёх дисциплинах: одиночное катание (девушки и юноши), танцы на льду и парное катание.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовых онлайн-трансляций. Видеотрансляции в прямом эфире будут доступны на сайте Первого канала.

Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске:

30 октября, четверг

13:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
15:45 – пары, КМС, короткая программа

31 октября, пятница

9:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
11:40 – пары, КМС, произвольная программа
13:10 – девушки, КМС, короткая программа
15:50 – юноши, КМС, короткая программа

1 ноября, суббота

8:45 – девушки, КМС, произвольная программа
11:45 – юноши, КМС, произвольная программа

Расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
