Фигурное катание

Ирина Роднина: ограничения в интернете нужны, потому что он становится опасным

Ирина Роднина: ограничения в интернете нужны, потому что он становится опасным
Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о блокировках интернета в России.

«Ограничения в интернете нужны, чтобы не было такого, как у меня (взлома аккаунта) и у многих других. К сожалению, интернет – не везде, но в каких-то вопросах – становится опасным. Не знаю, помогают ли эти ограничения, потому что не занимаюсь этим», – приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Роднина отреагировала на предложение вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить на планете олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026. Россиянка призвала не верить обещаниям Украины в этом вопросе.

