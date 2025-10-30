Ирина Роднина: ограничения в интернете нужны, потому что он становится опасным

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о блокировках интернета в России.

«Ограничения в интернете нужны, чтобы не было такого, как у меня (взлома аккаунта) и у многих других. К сожалению, интернет – не везде, но в каких-то вопросах – становится опасным. Не знаю, помогают ли эти ограничения, потому что не занимаюсь этим», – приводит слова Родниной Sport24.

Ранее Роднина отреагировала на предложение вице-премьера и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни объявить на планете олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026. Россиянка призвала не верить обещаниям Украины в этом вопросе.