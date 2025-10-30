Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Даже когда ошибаюсь». Загитова сообщила подписчикам, что права в любой ситуации

«Даже когда ошибаюсь». Загитова сообщила подписчикам, что права в любой ситуации
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила новое провокационное видео. Спортсменка опубликовала ролик, где говорит: «Я всегда права. Даже когда ошибаюсь, я права». В конце видео появляется визажист, красящий Алину, который также подтверждает: «Она всегда права». Всё это Загитова подписала словом «тельцы», намекнув на то, что это свойственно её знаку зодиака.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году. С того времени Алина участвует в спортивных мероприятиях и ведёт медийную деятельность. Этим летом Загитова провела несколько показов своего авторского ледового шоу «Ассоль», созданного по мотивам сюжета «Алых парусов» Александра Грина. Девушка выступила в качестве продюсера шоу, а также исполнила в постановке главную роль.

Материалы по теме
Тарасова: если Загитова хочет тренировать детей, значит, она знает, что сможет их учить
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android