Роднина: в интернете про меня больше неправды, люди кушают информацию, им к психологу надо

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина заявила, что в интернете много информации о ней, которая не является правдой.

«В интернете про меня больше неправды. Пишут и пишут — раньше на заборах писали и на домах. Что там серьёзного может быть? Даже если и были какие-то оскорбления в интернете, то что, я должна обращать внимание и рвать волосы на себе?

Я сама не читала, что там пишут, но мне рассказывают. Люди, которые сидят в интернете, кушают всю информацию. Почему я им должна что-то доказывать? Если люди себе что-то вбили в голову, чего я буду мучаться по этому вопросу. Им надо к психологу идти, а мои усилия будут бесполезны», — приводит слова Родниной Sport24.