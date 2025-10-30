Третий этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию: состав участников

Сегодня, 30 октября, в Красноярске начался третий этап юниорского Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026. В рамках турнира пройдут соревнования в танцах на льду, у спортивных пар и у фигуристов-одиночников.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников:

Юноши: Александр Болсуновский, Павел Грибуля, Платон Каблуков, Глеб Ковтун, Данил Колосков, Андрей Коцин, Лев Лазарев, Никита Матютин, Алдар Самбуев, Александр Семков, Валентин Сидоренко, Марк Соколов, Марк Титов, Артём Федотов, Григорий Хорохордин.

Девушки: Дарья Антонова, Ксения Вагина, Ульяна Голубева, Таисия Давыдова, София Дзепка, Алёна Дронова, София Ермолова, Залина Капачева, Алина Королёва, Елизавета Кудряшова, Варвара Кузьминых, Елизавета Лабутина, Дарья Лебедева, Диана Мильто, Амалия Насыбуллина, Софья Смагина, Анастасия Шигина, Алиса Юрова.

Парное катание: Алиса Горбунова/Георгий Павловский, Софья Звездина/Дмитрий Шеремет, Альбина Камалдинова/Степан Маришин, Ольга Сабада/Павел Астахов, Полина Сажина/ Алексей Белкин, Дарья Самохвалова/Роман Романычев, Юлия Филимонова/Илья Пыльнев, Полина Шешелева/Егор Карнаухов.

Танцы на льду: Диана Арнет/Ярослав Черняев, Влада Бердникова/Матвей Шипилов, Анна Билибина/Дмитрий Кашаев, Валерия Бугаевская/Егор Козлов, Влада Быстрова/Даниил Лавриненко, Софья Гончарова/Александр Синцов, Сандра Давыденко/Игнат Пахомов, Милана Жабина/Вениамин Башуров, Мария Иванова/Кирилл Лихачев, Евдокия Крючкова/Артем Мякишев, Елизавета Малеина/Матвей Самохин, Полина Пилипенко/Владислав Михайлов, Анна Смирнова/Ярослав Нечаев, Александра Финохина/Никита Иванов, Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин.