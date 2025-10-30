Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения CAS

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения CAS
Аудио-версия:
Комментарии

Федеральный суд Швейцарии отказал в удовлетворении ходатайства российской фигуристки Камилы Валиевой об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В жалобе защита Валиевой утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрывало доказательства, способные повлиять на исход дела. В частности, речь шла о материале агентства Associated Press, в котором упоминалось исследование бывшего директора Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяля Сожи. По данным защиты, его работа могла подтвердить версию о том, что запрещённое вещество триметазидин попало в организм Валиевой случайно, через десерт, приготовленный её дедушкой. При этом сторона спортсменки заявляла, что так и не получила запрашиваемые документы по этому исследованию.

Суд, однако, указал, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра. Кроме того, защита не представила подлинных доказательств существования доклада Сожи.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2025 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

Материалы по теме
Камила Валиева выступит в шоу Навки «Спящая красавица» в Китае в конце октября
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android