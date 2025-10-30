Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения CAS

Федеральный суд Швейцарии отказал в удовлетворении ходатайства российской фигуристки Камилы Валиевой об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В жалобе защита Валиевой утверждала, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) скрывало доказательства, способные повлиять на исход дела. В частности, речь шла о материале агентства Associated Press, в котором упоминалось исследование бывшего директора Лозаннской антидопинговой лаборатории Марсьяля Сожи. По данным защиты, его работа могла подтвердить версию о том, что запрещённое вещество триметазидин попало в организм Валиевой случайно, через десерт, приготовленный её дедушкой. При этом сторона спортсменки заявляла, что так и не получила запрашиваемые документы по этому исследованию.

Суд, однако, указал, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра. Кроме того, защита не представила подлинных доказательств существования доклада Сожи.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2025 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.