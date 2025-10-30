Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли ритм-танец на этапе юниорского ГП России

Елизавета Малеина и Матвей Самохин заняли первое место по итогам ритм-танца в рамках третьего этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 в Красноярске. Дуэт получил от судей 56,98 балла. На втором месте расположились Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, выступление которых оценили на 64,29. Тройку сильнейших замкнули Полина Пилипенко и Владислав Михайлов с 63,75 балла в активе.

Фигурное катание. Гран-при России — 2025/2026, юниоры. Танцы на льду, ритм-танец:

1. Елизавета Малеина и Матвей Самохин (Московская область) — 70,95.

2. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин (Московская область) — 64,29.

3. Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (Москва — Самарская область) — 63,75.

4. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 61,47.

5. Милана Жабина и Вениамин Башуров (Москва) — 60,01.