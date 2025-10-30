Скидки
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 млн рублей судебных расходов и компенсаций

Комментарии

Федеральный суд Швейцарии обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву возместить судебные издержки и выплатить компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) на общую сумму около 2,3 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального суда Швейцарии.

Решение последовало после того, как 30 октября суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу. Согласно постановлению, фигуристка обязана оплатить 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей) судебных издержек, а также перечислить по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей) в пользу ISU и ВАДА.

19-летняя Валиева была дисквалифицирована на четыре года решением CAS от 29 января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Однако после окончания периода запрета фигуристка получила право официально вернуться к тренировкам с 25 октября 2025 года.

Комментарии
