Юрист отметила, что решение швейцарского суда по делу Валиевой является окончательным

Юрист отметила, что решение швейцарского суда по делу Валиевой является окончательным
Юрист Анна Анцелиович высказалась о том, что Федеральный суд Швейцарии отказал в удовлетворении ходатайства российской фигуристки Камилы Валиевой об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. По словам специалиста, это решение невозможно оспорить.

«Сегодняшнее решение Федерального суда Швейцарии к возвращению Валиевой на соревнования мало имеет отношения. Просто в данном деле поставлена точка, дело закрыто, потому что пойти куда-то ещё она не может. Да, есть ещё Европейский суд по правам человека, но надо понимать, что даже если этот суд что-то и будет рассматривать, то не дело по существу. Если он вынесет вердикт, что права спортсменки были каким-то образом нарушены, то ей просто будет положена компенсация. Но решения CAS и Федерального суда Швейцарии всё равно не будут отменены.

Поэтому всё, в этом деле поставлена точка, дисквалификация вступила в силу, но она уже у неё истекает в конце декабря этого года, а за два месяца до окончания срока дисквалификации она уже может начать тренироваться официально на льду со своим тренером, с другими спортсменами, чтобы потом вернуться к соревнованиям», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце января 2024 года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года.

