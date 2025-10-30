Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу пар на этапе юниорского Гран-при России

Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу пар на этапе юниорского Гран-при России
Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Аудио-версия:
Комментарии

Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место по итогам короткой программы в рамках третьего этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 в Красноярске. Пара получила от судей 65,06 балла. На втором месте оказались Ольга Сабада и Павел Астахов (61,33). Тройку сильнейших замкнули Полина Сажина и Алексей Белкин (61,26).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юниоры. Пары. Короткая программа
30 октября 2025, четверг. 15:45 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2025/2026, юниоры. Пары, короткая программа:

1. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 65,06.
2. Ольга Сабада и Павел Астахов (Москва) — 61,33.
3. Полина Сажина и Алексей Белкин (Москва) — 61,26.
4. Юлия Филимонова и Илья Пыльнев (Краснодарский край) — 57,97
5. Дарья Самохвалова и Роман Романычев (Пермский край) — 54,81.

Материалы по теме
Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли ритм-танец на этапе юниорского ГП России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android