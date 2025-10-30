Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу пар на этапе юниорского Гран-при России

Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место по итогам короткой программы в рамках третьего этапа юниорского Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 в Красноярске. Пара получила от судей 65,06 балла. На втором месте оказались Ольга Сабада и Павел Астахов (61,33). Тройку сильнейших замкнули Полина Сажина и Алексей Белкин (61,26).

Фигурное катание. Гран-при России — 2025/2026, юниоры. Пары, короткая программа:

1. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 65,06.

2. Ольга Сабада и Павел Астахов (Москва) — 61,33.

3. Полина Сажина и Алексей Белкин (Москва) — 61,26.

4. Юлия Филимонова и Илья Пыльнев (Краснодарский край) — 57,97

5. Дарья Самохвалова и Роман Романычев (Пермский край) — 54,81.