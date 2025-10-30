Скидки
«Делают с нами всё, что хотят». Тарасова — о решении швейцарского суда по делу Валиевой

Аудио-версия:
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерального суда Швейцарии по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что у неё не было хорошей защиты в суде.

«Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так? Не было ожиданий, что позитивно закончится [дело]. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами всё, что хотят, а у нас всё слабая защита», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.

