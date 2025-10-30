Скидки
«Зачем превращаться в Северную Корею?» Жулин выступил за показ Олимпиады в России

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин ответил, нужно ли показывать на российских телевизионных каналах будущие зимние Олимпийские игры. По его словам, стране нельзя самой отворачиваться от мирового сообщества.

«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею? Я там бывал, и мне очень не хотелось бы такое видеть у нас. Нам нужно знать, что происходит в мире. Олимпийские игры всегда считались вершиной спорта. В этом вопросе у каждого человека может быть своё мнение. Думаю, все должны понимать, что закрываться от остального мира нам нельзя. Сейчас ситуация сложная, но мы обязательно вернёмся на международные соревнования. Тогда это будет и наш праздник спорта», — приводит слова Жулина Sport24.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.

