Авербух: нет смысла показывать Олимпиаду, пока Россия не выступает в полном объёме

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, авторитетный хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух ответил, нужно ли показывать на российских телевизионных каналах будущие зимние Олимпийские игры. По его словам, пока российские спортсмены полностью не вернуться на международные старты, не нужно показывать эти соревнования по федеральному телевидению.

«Думаю, все, кто захочет увидеть Олимпиаду, — найдет способ поболеть за наших ребят и посмотреть турнир. Но мое мнение: пока наша сборная не выступает в полном объеме, это все равно, что подглядывать за чужими соревнованиями. Это несправедливо. Наше отстранение абсолютно несправедливо, поэтому в такой ситуации не имеет смысла показать Олимпиаду по федеральному телевидению», — приводит слова Авербуха Sport24.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.