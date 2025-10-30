Скидки
«Весь Запад объединился против». Жулин — о решении суда по допинг-делу Валиевой

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о решении Федерального суда Швейцарии по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты, и не обращать внимания на решения суда. Если сейчас у России хотят изъять $ 350 млрд с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения CAS
