Лайшев: на этой волне скандала Валиева может многого добиться и заработать

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о решении Федерального суда Швейцарии по апелляции российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Она хочет продолжить карьеру. Валиева ещё достаточно молодая. На этой волне скандала и популярности она, наоборот, может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений. Валиева ещё может добиться чего-то высокого в карьере. Вспомните Трусову, когда она стала делать четыре оборота, весь мир о ней заговорил», — приводит слова Лайшева «Советский спорт».

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отметив, что большая часть представленных аргументов основана на материалах, появившихся уже после вынесения решения CAS, и не может служить основанием для пересмотра.