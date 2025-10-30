Министр спорта Татарстана: хочется, чтобы Валиевой вернули все титулы

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о том, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой по её делу о допинге.

— Плохо отношусь к такому решению. Камила — наша родная татарочка, мы всегда за неё болеем. Неприятно, что такое происходит с одной из главных российских звёзд спорта и не получается урегулировать вопрос. Я лично знаю Камилу, её маму, конечно, тяжело переживать такое давление, но желаю ей выдержки, пройти весь путь. Все мы надеемся на положительный исход этого дела.

— Будет красиво, если она вернётся и выиграет золото Олимпийских игр?

— Главное, чтобы были сила и воля. Если она примет решение выступать, мы её только поддержим, будем переживать. Очень хочется, чтобы ей вернули все её титулы, чтобы она могла жить спокойно, без негативного давления со стороны, — приводит слова Леонова «Матч ТВ».