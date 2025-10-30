Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Министр спорта Татарстана: хочется, чтобы Валиевой вернули все титулы

Министр спорта Татарстана: хочется, чтобы Валиевой вернули все титулы
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о том, что Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой по её делу о допинге.

— Плохо отношусь к такому решению. Камила — наша родная татарочка, мы всегда за неё болеем. Неприятно, что такое происходит с одной из главных российских звёзд спорта и не получается урегулировать вопрос. Я лично знаю Камилу, её маму, конечно, тяжело переживать такое давление, но желаю ей выдержки, пройти весь путь. Все мы надеемся на положительный исход этого дела.

— Будет красиво, если она вернётся и выиграет золото Олимпийских игр?
— Главное, чтобы были сила и воля. Если она примет решение выступать, мы её только поддержим, будем переживать. Очень хочется, чтобы ей вернули все её титулы, чтобы она могла жить спокойно, без негативного давления со стороны, — приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Весь Запад объединился против». Жулин — о решении суда по допинг-делу Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android