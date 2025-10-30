Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Базылюк, Сарновская, Лукашова выступят на Гран-при среди юниоров в Казани

В четверг, 6 ноября, начнётся четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир пройдёт в Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным списком участников юниорского этапа Гран-при в Казани.

Этап Гран-при России в Казани. КМС. Одиночное катание. Юниоры. Состав участников: Кирилл Андреянов, Лев Бобык, Тимофей Бочков, Алексей Ефременко, Платон Каблуков, Эдуард Карартынян, Михаил Клепацкий, Марк Лукин, Илья Мальков, Илья Неретин, Константин Романов, Владислав Скворцов, Макар Солодников, Иван Теленков, Ильяс Халиуллин, Роман Хамзин, Александр Чмиль, Денис Яшин.

Этап Гран-при России в Казани. КМС. Одиночное катание. Юниорки. Состав участниц: Маргарита Базылюк, Елизавета Банных, Ксения Бородина, Ирина Гаращук, Альбина Герасимова, Аделина Камалова, Екатерина Кольцова, Маргарита Котенёва, Валерия Лукашова, Агата Морозова, Арина Ореховская, Алёна Принёва, Майя Сарафанова, София Сарновская, Карина Соболева, Елизавета Степанова, Эльвина Тугузбаева, Маргарита Энкина.

Этап Гран-при России в Казани КМС. Парное катание. Состав участников: Ева Гудэ/Андрей Рудь, Таисия Гусева/Даниил Овчинников, Виктория Двинина/Виктор Потапов, Кира Доможирова/Илья Вегера, Варвара Илюшко/Максимилиан Гребнев, София Диана Касинс/Александр Брегей, Дарья Третьякова/Александр Саморуков.

Этап Гран-при России в Казани. КМС. Танцы на льду. Состав участников: Александра Буторина/Кирилл Махов, Софья Грабчак/Максим Полторак, Капитолина Кряковцева/Арсений Ивлев, Лилия Литенко/Глеб Солович, Зоя Пестова/Сергей Лагутов, Елизавета Ростилова/Денис Дуров, Ангелина Синько/Тимофей Пилипенко, Ирина Скопина/Дмитрий Симонов, Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров, Полина Тихонова/Матвей Лысов, Ульяна Трушникова/Кирилл Ведерников, Мария Фефелова/Артём Валов, Милана Чегемова/Кирилл Евграфов, Ульяна Черных/Роман Федотов.