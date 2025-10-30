Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дикиджи, Муравьёва, Бойкова/Козловский выступят на этапе Гран-при в Казани

В субботу, 8 ноября, начнётся третий этап Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых. Турнир пройдёт в Казани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительным составом участников взрослого этапа Гран-при.

Отметим, соревнования в танцах на льду на взрослом этапе в Казани не запланированы.

Этап Гран-при России в Казани. МС. Одиночное катание. Мужчины. Состав участников: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин.

Этап Гран-при России в Казани. МС. Одиночное катание. Женщины. Состав участниц: Мария Захарова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Этап Гран-при России в Казани. МС. Парное катание. Состав участников: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Майя Шегай/Андрей Шадерков.