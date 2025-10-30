«Счастлив, что наш тандем вошёл в историю». Плющенко поздравил Мишина с днём тренера

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к своему наставнику заслуженному тренеру России Алексею Мишину, под руководством которого выиграл все свои основные награды.

«Мой Великий тренер, с праздником! С днём тренера! Только теперь начинаю понимать, «как не лёгок этот путь!» Счастлив, что наш 20-летний тандем вошёл в историю! Здоровья и новых побед! Обнял Вас! Ваш Женя», — написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

С академией «Ангелы Плющенко» в это межсезонье было связано несколько скандалов. К примеру, ранее мама Елены Костылевой писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.