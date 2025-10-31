Скидки
Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, 31 октября

31 октября состоится соревновательный день юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Расписание юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, 31 октября, пятница:

9:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец;
11:40 – пары, КМС, произвольная программа;
13:10 – девушки, КМС, короткая программа;
15:50 – юноши, КМС, короткая программа.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Чемпионата» в разделе «Матч-центр» и с помощью текстовых онлайн-трансляций.

Третий этап юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию проходит с 30 октября по 1 ноября в Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена». Соревнования идут в четырёх дисциплинах: одиночное катание (девушки и юноши), танцы на льду и парное катание.

