Малеина и Самохин выиграли этап юниорского Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли третий этап юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили 170,22 балла.

Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 156,90. Тройку лидеров замкнули Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (156,51).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение: