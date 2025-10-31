Малеина и Самохин выиграли этап юниорского Гран-при России в Красноярске
Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли третий этап юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили 170,22 балла.
Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 156,90. Тройку лидеров замкнули Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (156,51).
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 170,22.
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 156,90.
- Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 156,51.
- Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 155,21.
- Милана Жабина/Вениамин Башуров — 153,45.
- Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 142,53.
