Малеина и Самохин выиграли этап юниорского Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли третий этап юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили 170,22 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
31 октября 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 156,90. Тройку лидеров замкнули Полина Пилипенко и Владислав Михайлов (156,51).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 170,22.
  2. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 156,90.
  3. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 156,51.
  4. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 155,21.
  5. Милана Жабина/Вениамин Башуров — 153,45.
  6. Евдокия Крючкова/Артём Мякишев — 142,53.
