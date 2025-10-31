Малеина и Самохин назвали своих фаворитов в танцах на льду

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин назвали своих фаворитов в танцах на льду. На третьем этапе юниорского Гран-при России в Красноярске фигуристы заняли первое место. От судей они получили 170,22 балла.

«Мы не работаем сейчас над тем, чтобы получить высокие оценки, мы оцениваем свои прокаты сами и стремимся к международному уровню. Работаем над ощущениями, над классом катания. У юниоров и мастеров большой разрыв внутри нашей страны, у мастеров в России и за рубежом тоже большой разрыв, работаем над тем, чтобы его сократить.

Следим за Гийомом Сизероном, конечно, и его новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри, сильно на них равняемся. Удивительно, насколько у них всё отработано, не сказать, что они первый сезон стоят в паре», — передаёт слова Самохина корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.