Фигурное катание

Малеина и Самохин назвали своих фаворитов в танцах на льду


Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин назвали своих фаворитов в танцах на льду. На третьем этапе юниорского Гран-при России в Красноярске фигуристы заняли первое место. От судей они получили 170,22 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
31 октября 2025, пятница. 09:00 МСК
Окончено

«Мы не работаем сейчас над тем, чтобы получить высокие оценки, мы оцениваем свои прокаты сами и стремимся к международному уровню. Работаем над ощущениями, над классом катания. У юниоров и мастеров большой разрыв внутри нашей страны, у мастеров в России и за рубежом тоже большой разрыв, работаем над тем, чтобы его сократить.

Следим за Гийомом Сизероном, конечно, и его новой партнёршей Лоранс Фурнье Бодри, сильно на них равняемся. Удивительно, насколько у них всё отработано, не сказать, что они первый сезон стоят в паре», — передаёт слова Самохина корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Комментарии
