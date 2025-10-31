Шепталина и Пекин: хотели сделать слайдинг, получилась поддержка

Фигуристы Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин высказались о поддержке в конце произвольного танца. На третьем этапе юниорского Гран-при России спортсмены заняли второе место. От судей они получили 156,90 балла.

Пекин: Хотели поставить слайдинг в конце программы с таким положением, но у нас совсем не получалось, когда пытались его сделать, придумали поддержку.

Шепталина: Было несколько вариантов, но решили прийти к такой поддержке, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Победителями этапа Гран-при России в Красноярске стали Елизавета Малеина и Матвей Самохин с результатом 170,22.