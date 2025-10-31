Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли этап юниорского Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли третий этап юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 195, 59 балла.

Вторыми стали Полина Сажина и Алексей Белкин с результатом 179,24. Тройку лидеров замкнули

Ольга Сабада и Павел Астахов (166,38).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Пары. Итоговое положение:

Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 195,59. Полина Сажина/Алексей Белкин — 179,24. Ольга Сабада/Павел Астахов — 166,38. Дарья Самохвалова/Роман Романычев — 163,51. Юлия Филимонова/Илья Пыльнев — 161,96. Альбина Камалдинова/Степан Маришин — 149,29. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 142,29. Алиса Горбунова/Георгий Павловский — 119,11.