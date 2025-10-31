Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли этап юниорского Гран-при России в Красноярске
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли третий этап юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 195, 59 балла.
Вторыми стали Полина Сажина и Алексей Белкин с результатом 179,24. Тройку лидеров замкнули
Ольга Сабада и Павел Астахов (166,38).
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Пары. Итоговое положение:
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 195,59.
- Полина Сажина/Алексей Белкин — 179,24.
- Ольга Сабада/Павел Астахов — 166,38.
- Дарья Самохвалова/Роман Романычев — 163,51.
- Юлия Филимонова/Илья Пыльнев — 161,96.
- Альбина Камалдинова/Степан Маришин — 149,29.
- Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 142,29.
- Алиса Горбунова/Георгий Павловский — 119,11.
