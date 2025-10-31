Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли этап юниорского Гран-при России в Красноярске

Аудио-версия:
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли третий этап юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 195, 59 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
31 октября 2025, пятница. 11:40 МСК
Окончено

Вторыми стали Полина Сажина и Алексей Белкин с результатом 179,24. Тройку лидеров замкнули
Ольга Сабада и Павел Астахов (166,38).

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск. Пары. Итоговое положение:

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 195,59.
  2. Полина Сажина/Алексей Белкин — 179,24.
  3. Ольга Сабада/Павел Астахов — 166,38.
  4. Дарья Самохвалова/Роман Романычев — 163,51.
  5. Юлия Филимонова/Илья Пыльнев — 161,96.
  6. Альбина Камалдинова/Степан Маришин — 149,29.
  7. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 142,29.
  8. Алиса Горбунова/Георгий Павловский — 119,11.
Календарь Гран-при России
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

