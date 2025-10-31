Скидки
Фигуристка Кира Моногарова ушла из академии Евгения Плющенко

Фигуристка Кира Моногарова покинула штаб двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который преподаёт в «Ангелах Плющенко». Теперь девушка будет выступать за Белгородскую область.

«Всем привет. Хочу рассказать, что в этом сезоне я выступаю за Белгородскую область и там же катаюсь, в «Ангелах Плющенко» я больше не тренируюсь», — написала Моногарова на личной странице в соцсетях.

С академией «Ангелы Плющенко» в это межсезонье было связано несколько скандалов. К примеру, ранее мама Елены Костылевой писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.

