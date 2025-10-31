Сабада и Астахов рассказали, как пробовали четверной выброс

Российские фигуристы Ольга Сабада и Павел Астахов оценили свой результат на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. Спортсмены рассказали, как пробовали четверной выброс. По сумме двух программ они получили от судей 166,38 балла и заняли третье место.

«Инициатива исходила от Этери Георгиевны вместе с нашими тренерами, мы работаем над ним, будем ли вставлять в программу? Это пока что секрет», — передаёт слова Сабады корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Победу на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске, одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Вторыми стали Полина Сажина и Алексей Белкин с результатом 179,24.