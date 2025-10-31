Скидки
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
02:00 Мск
Сабада и Астахов рассказали, как пробовали четверной выброс

Сабада и Астахов рассказали, как пробовали четверной выброс
Российские фигуристы Ольга Сабада и Павел Астахов оценили свой результат на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске. Спортсмены рассказали, как пробовали четверной выброс. По сумме двух программ они получили от судей 166,38 балла и заняли третье место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 3, Красноярск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
31 октября 2025, пятница. 11:40 МСК
Окончено

«Инициатива исходила от Этери Георгиевны вместе с нашими тренерами, мы работаем над ним, будем ли вставлять в программу? Это пока что секрет», — передаёт слова Сабады корреспондент «Чемпионата» Мария Кравченко.

Победу на третьем этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Красноярске, одержали Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Вторыми стали Полина Сажина и Алексей Белкин с результатом 179,24.

